批香港情況惡化　歐盟加強支持公民社會應對

歐盟外交事務委員會周一（22日）開會，會議重點提到香港問題。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）形容香港情況日漸惡化，與會的27個成員國同意採取一系列措施應對，包括加強支持公民社會、強化與志同道合夥伴間的協調等。

博雷利在記者會表示，成員國同意在早前實施、回應香港推行《港區國安法》的協議政策新增「兩步處理法」，第一步增加對公民社會的支持，包括協調夥合作及與相關政府接觸。他指，若香港情況繼續惡化，例如激進改革選舉制度或進一步侵蝕司法獨立，歐盟就會採取進一步行動，但沒有交代詳情。歐盟去年7月已宣布對港實施出口限制、關注民主派人士審訊、評估《港區國安法》對歐盟公民的風險、不與香港展開新合作磋商等。

另外，歐盟高官上周五（19日）與香港保安局、政制及內地事務局官員視像通話，歐盟發言人指雙方在多項議題坦誠交流意見，包括《港區國安法》落實情況、拘捕及起訴泛民人士、來屆立法會選舉等。香港政府發言人證實與歐洲對外事務部開會，拒絕透露詳情，僅指執法部門有責任執法，不論疑犯的政治理念背景，拘捕行動都是基於證據及相關法律。

另外，美國喬治敦大學亞洲法中心（Georgetown Center for Asia Law）近日發表的報告指出，過去7個月來，港府與北京積極使用《港區國安法》，對香港自治權帶來顯著威脅，威脅「一國兩制」框架與「港人治港」原則。此趨勢若持續，香港可能成為一個完全不同的地方，失去獨立性與法律有效性。