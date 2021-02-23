英國開放新簽證渠道　BNO持有人今起可用應用程式申請

英國政府今（23日）表示，今午5時起開放手機應用程式，讓擁有若干生物特徵的英國香港國民(海外)護照BNO持有人，通過智能手機掃描並申請簽證，令持BNO持有人成為首批可以使用該系統的非歐洲經濟區公民。

英國政府又指，該應用程式令簽證申請可在英國境內或海外提交，讓持BNO、香港特區護照、或是歐盟護照的人士提交其生物識別及驗證身份，毋須到簽證申請中心辦理相關手辨，形容是作為BNO持有人開放的新簽證渠道。

聲明又指，自1月31日開放持英國香港國民(海外)護照(BNO)港人的簽證後，已有數以千計的BNO持有人及其家庭成員通過該簽證申請，以在英國居住、工作及上學，而在去年7月15日至今年2月16日，有約9,000人透過「特許入境許可」（LOTR）入境英國。

中方去年6月在香港實施《港區國安法》，而英方認為該法明顯違反《中英聯合聲明》，確保香港人民的權利和自由、維持香港高度自治的條文，因此英方作為回應，為BNO持有人引入新的移民途徑，為他們及其家人提供在英國生活，工作和學習的機會。