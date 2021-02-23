夏寶龍提愛國者治港　林鄭：中央出手可避免一國兩制難落實

全國港澳研究會昨(22日)舉行北京、香港、澳門3地連線的網上研討會，身兼港澳工作領導小組常任副組長的港澳辦主任夏寶龍為「愛國者治港」原則定調，重申香港需要完善相關選舉制度，並透露必須在中央干預下進行選舉。行政長官林鄭月娥今早(23日)在行政會議前表示，香港社會每當遇到爭議議題，都會出現仇視中央和港府的言論，由《基本法》23條立法爭議，至國民教育、佔領行動、旺角暴亂和反修例事件都令中央擔心，故中央才出手解決香港政治體制，包括選舉制度的問題，令情況不至惡化至一國兩制難以貫徹落實。

被問到她曾指會創造有利條件落實普選，但至今卻由中央出手；林鄭月娥今回應指，認為與中央出手處理問題沒直接關係，認為到一些時候需要有決心和勇氣正本清源。

至於政府正研究立法禁止侮辱公職人員，林鄭指相關工作仍未到成熟階段，強調如果政府落實立法，會小心作出平衡，強調過去一段時間，除警員外，不少公職人員履行職務時都受到不合理對待，因此很多公職人員都期望立法禁止有關行為，但現屆政府仍然有不少議題須處理，早前已提出5項立法建議，因此立法禁止侮辱公職人員暫時並非很高的優先次序。