本港「智慧地盤」發展落後　商會冀加速轉型

本港建造工人須進行高危工作，奪命工業意外不時發生。有商會去年尾訪問逾300名建造業從業員，發現約90%受訪者認為創新科技有助提高安全水平；逾半人認為不願改變工作方式是推動創新科技最大挑戰。商會認為，「智慧地盤」可保障工人安全，但本港發展較為落後，工人亦需時間接受新事物，期望未來可加快轉型。

香港建造商會去年11月23日至12月18日，透過電話、問卷訪問及工地面談，收集323名業內工友意見，包括172名建造業專業人員及151名工地人員。調查發現，超過半數受訪者認為，缺乏科技人才、不願改變工作方式、以及缺乏資金，是推動創新科技的最大挑戰；46%認為業界需時至少5年才可普及應用創新科技。

該會會長陳修杰指出，本港每日平均有逾15萬名工友在工地工作，為他們提供更安全及具效率的工作環境十分重要。他稱，商會2018年曾撥款1,000萬港元推出建造業安全基金，至今已資助14個創新安全項目，當中7個已於工地運作，包括人工智能航拍架空電纜偵測系統等，估計本港約有100個工地正使用有關產品。

陳又提到，本港「智慧地盤」發展較其他國家落後，據其了解，中國及德國等均「做得唔錯」；而本地工人亦可能認為「新嘢令工作無咁方便」，需時了解新事物。他期望當工友了解科技有助保障安全後，未來可加快發展「智慧工地」。