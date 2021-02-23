滯英港人回家無期　梁子超籲港府包機接返

英國去年驚現變種病毒株，港府去年12月底宣布收緊英國載客航班抵港，變相對英國「禁航」，不少港人被禁止登上航班，被迫滯留當地近3個月無法回港。有醫學專家認為，在本地疫情開始緩和下，港府可考慮包機接送滯英港人回家，一方面可盡港府對公民的責任，另一方面亦可避免有關人士自行轉機返港時，增加播疫風險。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，現時對於變種病毒的認知已日漸加深，若本地疫情不是特別嚴峻，港府應參考全球各國安排，考慮包機接送有關人士回港。他指出，有滯英港人會先從英國到其他地方停留一段時間，其後再轉機返港，認為有關轉機過程亦會增加一定風險。若新春後本地疫情受控，建議港府可考慮包機接送港人回港。

梁同時強調，滯英港人檢測及檢疫安排皆不能放鬆，建議若安排包機，有關人士上機前須持有陰性檢測報告，機上亦須佩戴口罩，回港後再在酒店接受21天的隔離檢疫，期間亦須完成兩次檢測，以防止變種病毒流入香港。