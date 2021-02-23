200長者及醫護優先接種科興疫苗　市民冀打針後可離境外遊

新冠疫苗接種計劃本周五(26日)正式開展，政府於今早(23日)11時，在香港中央圖書館展覽館設置的社區疫苗接種中心，優先為200名屬醫護、安老院舍員工、維持必要公共服務人員、跨境運輸人員等界別接種新冠疫苗，並呼籲其他優先接種組別人士及早接種。期間有一名70多歲婆婆在未有預約下到中心「想睇吓有無得打針」，又稱欲在接種中心查詢醫生意見，有職員叫婆婆向普通科門診或參與計劃的私家醫生查詢意見，婆婆最終「摸門釘」，無功而還。

公務員事務局長聶德權到場視察時表示稱，今早安排醫護人員、安老院舍員工、機場工作人士及跨境貨車司機接種，下午則安排6個紀律部隊人員及環境衞生清潔人員到場。問及昨日(22日)網上預約出現問題，令逾110名市民預約今日提早接種疫苗，他則形容「都算係好嘅」。

60歲的吳先生稱，本來想預約周五(26日)打針，但昨日(22日)在網上發現可預約今日打針，「早啲打早啲安心」，又稱對科興疫苗有信心，因其他國家疫苗的副作用較多，認為科興疫苗51%的保護率已足夠。他期望打完針後可返大陸，希望政府有相關計劃，與澳門及深圳通關。

退休人士李先生則指，由妻子於網上預約10點接種疫苗，形容接種過程流暢，登記至打針亦只需約15分鐘，及後要觀察半小時有否不良反應。他期望打針後可去旅行，但「唔會去歐洲同美國」。

有份優先接種的衞生署高級護士長李家強指，其部門的同事幾日前已「組隊」一同登記接種疫苗，希望大眾每人做一小步接種疫苗，助社會走出疫情。他又表示，接種科興是其個人選擇，因其採用的滅活技術，為傳統疫苗常用技術，「個人嚟講比較有信心」。

國泰機長Peter Clemmow稱，機組人員抵達其他地方後，會接受自我隔離，相信感染風險低，又指正與政府商討機組人員打疫苗後回港毋須檢疫。港航今日亦有5名機組人員到場接種，港航機長飛行部總監梁永偉稱今日接種流程順暢，又指每種疫苗都有好處及壞處，形容「科興疫苗都幾好」，重申有疫苗接種總比沒有接種好。

另外，接種中心出口有數個易拉架公布疫苗訊息，惟職員疑未有固定相關易拉架，令其多次倒下，更險些壓到經過的人士。