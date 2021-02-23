減廢徵費空談多年議題再放立會　政府料實施首年開支近6.45億元

垃圾徵費計劃重臨立法會，政府今(23日)指若計劃獲通過，首年會花近6.45億港元，當中6.4億港元，用於生產、分銷和管理指定垃圾袋及標籤、營運按廢物重量徵收「入閘費」的登記及帳目系統等，另外460萬港元則在建立登記及帳目系統上。

《2018年廢物處置(都市固體廢物收費)(修訂)條例草案》在立法會拖完又拖，政府今向立法會遞交的都市固體廢物收費計劃及輔助措施的估算資料，資料指預計每年開支6.4億港元。另外，若《草案》在7月前通過，在2021/22及2022/23財政年度的預算開支合共為920萬港元，主要用作建立帳戶登記及帳目系統，以及發展指定垃圾袋及標籤生產、分銷和管理系統的前期費用。

政府又安排196名非首長級人員支援徵費計劃，當中額外增設12個職位；又開設150個非公務員職位，另增設7個非公務員職位，大致負責與垃圾收費有關的籌劃及推行工作，以及減廢及回收配套措施。

其實在《草案》實施前，政府經已花費公帑來宣傳、教育，以及改造、提升垃圾集站設施。在2019-20財政年度與2020/21財政年度，分別花了1,640萬港元與2,440萬港元。法案委員會將於本周四(25日)再開會討論。