涉串謀黎智英Mark Simon違國安法　律師助理入稟限警方查資料

律師男助理陳梓華被指串謀壹傳媒黎智英及其助理Mark Simon等人，勾結外國或境外勢力，以及串謀黎智英去協助12港人蛇案中的罪犯李宇軒潛逃，因此被控告違反《港區國安法》中「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「串謀協助罪犯」兩罪。現正還押候審的陳昨日（22日）入稟高等法院，要求警方從上門搜查的材料中，交回涉及「法律專業特權」的資料。他更請求法庭頒發臨時禁制令，及對警方如何處理搜到的材料提供指示。

原告陳梓華，被告則為警務處處長。原告在其原訴傳票表示，警方早前根據《港區國安法》的實施細則，向西九龍裁判法院申請手令，並在今年2月15日憑手令搜查大埔一個地址，然後帶走一批物品。原告現在請求法庭頒令，要被告將任何受法律專業特權保護、或在手令所訂範圍以外的物品，全數交還原告。

另外，原告又要求法庭頒布臨時或永久禁制令，禁止被告閱覽及使用上述涉及特權或在手令範圍外的材料。原告請求法庭，就如何檢查、複製有關物品、及斷定有關物品是否需要發還的執行細節，向與訟各方頒布指示。最後原告亦要求被告賠償濫扣材料所招致的損失，以及利息與訟費。