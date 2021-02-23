疫情下市民壓力大　團體促設失業援助金助單親家庭

新冠疫情嚴重打壓本港經濟，實施日久的抗疫措施亦令市民身心疲勞。有團體早前訪問729名市民，發現受訪者的壓力指數在6分滿分中平均高達4.7分。有受訪的單親媽媽批評，政府對單親家庭的支援措施嚴重不足，包括對有特殊需要小朋友的照顧、社區及經濟上的支援。團體建議政府設立「抗疫援助基金」，包括個人失業援助金，以在傳統的綜援以外，提供不設資產限制的短期性經濟援助，以及增加家庭支援服務等。

議員容海恩、公民力量及香港單親協會，在上月16日至本月19日，透過問卷訪問729名市民，當中約56%人來自單親家庭。結果顯示，市民在疫情下生活感到極大壓力，壓力指數平均高達4.7分，當中逾35%人選擇壓力最高的6分。市民亦擔心自己或家人感染新冠炎，平均分高達5分，是所有項目中得分最高的一項。

受訪者又認為，學校暫停面授課程令市民需要花更多時間照顧子女。香港單親協會總幹事余秀珠表示，有單親媽媽由於需要照顧改在家中上網課的11歲兒子，需要「辭職湊仔」，又要支付高昂的「劏房」租金，建議當局向有需要的家長提供託兒費等支援，又希望政府可考慮重開單親中心。調查又發現，市民希望政府可向有需要家庭提供物資支援、功課指導費用津貼，以及家庭輔導服務等。

團體建議政府設立「抗疫援助基金」，其中可為失業市民設立失業援助金，又期望當局再為受疫情嚴重打壓的行業重提「保就業計劃」，以免再出現裁員或結業潮。團體又希望政府加強與非資助社福機構溝通，並向相關機構提供緊急財政援助，令機構能向更多有需要市民提供前線社會服務。

本身是扶貧委員會委員的容海恩批評，政府在扶貧、防貧工作有所不足，形容現時兒童貧窮及在職貧窮問題正在惡化，敦促政府改革社會福利署思維，以加強脫貧措施。她又提到，早前曾約見民政事務局局長徐英偉，引述他指只能為「三無大廈」提供清潔服務一次，認為並不足夠，建議政府在疫情期間應定期推行。