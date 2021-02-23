旅發局擬推「賞你住」活動　消費800元換酒店現金券

本港疫情近日有所回落，本地遊亦有望下月重啟。據悉，旅遊發展局最快下月加碼一倍重推「賞你遊香港」之外，更會加推「賞你住」活動，將酒店一同納入資助範圍，市民消費滿800港元，即換酒店入住現金券，最快下月推出。

據了解，「賞你住」計劃將與「賞你遊香港」類似，市民於指定時間內在本地實體商舖消費滿800港元，最多可包括兩張單據，便可兌換現金券500港元，以供過百間參與計劃的本地酒店內使用，可兌換住宿及餐飲費用等。名額有限，先到先得。

至於第二輪「賞你遊香港」活動，則將於本地遊重啟後推出，活動形式與以往一樣，市民消費滿800港元指定金額，可免費參加指定本地遊旅行團等，而旅行社每接待1名團友可獲500港元補助。據了解，相關活動名額將倍增至2萬個，獲資助的旅行社數目亦將增加至100多間。但兩項計劃仍未有確實推出日期，需視乎計劃疫情決定，詳情有待旅發局正式公布。

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城透露，旅發局早前有與個別酒店業界商討有關計劃，他認爲計劃其實與一般酒店宅度假Staycation無分別，但對於刺激消費及提升酒店入住率或多或少有幫助。

香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良則指出，全港有400多間旅行社有參與本地遊，但即使第二輪「賞你遊香港」計劃名額加倍，獲資助的旅行社只有100間，受惠旅行社仍然不足，促請旅發局再加碼，同時期望本地遊能盡早重啟，讓從業員有工開。