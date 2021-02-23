男生被指藏錘意圖不軌　表證成立不自辯押後裁決

前年11月12日全港各區都有騷亂及警民衝突，一名男學生被搜出一把錘，被控管有物品意圖損壞財產罪。被告不認罪，案件今（23日）在西九龍裁判法院開審，惟兩名作供警員講述被告被制服後的情況時有出入。裁判官劉淑嫻聽取所有控方證供後裁定表證成立，被告不自辯，法庭將案押後至3月31日作裁決。

24歲被告雷震霆，報稱學生，被控於2019年11月12日在荃灣沙咀道「Comebuy」店外管有一把玻璃錘，意圖損毀財產。

拘捕警員蘇俊文首先作供，他稱案發當晚在警車上見到約60人聚集在大鴻輝中心對開的馬路上，當中大部分為黑衣人。他鎖定被告為目標，落車追了約1分鐘便制服了他，並將他按在地上，為他鎖上膠手銬。蘇稱上手銬前有為被告脫下背囊，並曾短暫將背囊放在地上，約1分鐘後再轉交給警員吳啟承，交代情況後由吳為被告搜身。

惟吳警員作供時就指，見到被告由上手銬至整個搜身過程中，其背囊都是掛在其右肩上。他並分別從被告身上及其背囊內，搜出手套、黑色上衣及涉案的紅色錘，他形容該錘類似巴士上用作緊急打爛玻璃的小錘。