失業援助金無影　政府擬推失業貸款　做擔保最多借8萬

新冠肺炎疫情重挫香港經濟，失業率高達7%，失業大軍逾25萬人。惟多個團體要求設立臨時失業援助金，港府卻充耳不聞、諸多推搪。消息指，明天(24日)公布的《財政預算案》，將會推出由政府提供百分百擔保的個人貸款計劃，供失業人士向銀行申請，貸款額最高可達8萬港元，年息僅1厘，並設5年還款期。計劃料涉款逾百億港元。

據了解，失業貸款計劃擬為「山窮水盡」而又未能申領綜援的失業人士提供「及時雨」，以免他們以高息向財務公司借貸，計劃由銀行審批、政府作擔保人，失業人士只需向銀行提供文件證明，或簽署聲明指已失業數個月，並出示稅單或銀行戶口的出糧紀錄，即可申請貸款。

計劃貸款金額上限為申請人失業前平均月薪的6倍，或最多8萬港元，即申請人月薪約13,300港元，以較低者為準，貸款年息為1厘，還款期5年，首12個月還息不還本，第13個月起本息攤還，若貸款人在5年內如期還款，即可獲退還利息，變相提供免息貸款。

工聯會理事長黃國批評計劃僅屬杯水車薪、厚此薄彼，面對嚴重惡化的失業狀況，政府未有綜合紓困措施，而只提供小恩小惠政策，他直斥是「遲到」之餘，作用亦有限。他續指，政府儲備仍然豐厚，而且用了900億港元「保就業」幫助企業出糧，又用上百億拯救國泰、海洋公園，出手大方、毫不猶豫，對深陷困境的失業工友，卻斤斤計較，設立層層關卡，拒絕直接幫助失業人士。

勞工顧問委員會勞方委員鄧家彪表示，計劃推出太遲，令人質疑是因《財政預算案》而交功課。他又指，有不少失業工友早已向財務公司借貸，計劃變相是政府替他們向財務公司還款，批評政府始終不肯推行臨時失業援助金。

港九勞工社團聯會主席林振昇則指，經濟環境好轉預料最快仍要3至4年，基層失業人士若果借貸的話可能會「心大心細」，因擔心難以重投工作，未能償還款項，而即使找到工作，薪金亦未必能負擔還款金額，他提議政府延長還款期，令失業人士有更多喘息空間。