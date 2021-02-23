政府設躍動港島南辦事處總監一職　任期5年

政府在《施政報告》建議推行「躍動港島南」項目計劃，又制訂海洋公園的重生方案、活化珍寶海鮮舫、提升香港仔及黃竹坑一帶的文化及消閒設施等。發展局透露，會設立「躍動港島南辦事處」總監職位，透過公開招聘人材，預計最快在今年4月上任，為期5年，預料年內會提交工作方案。

發展事務委員會今日(23日)召開會議，政府當局向委員建議開設「躍動港島南辦事處」總監職位，用以領導跨建築師、工程師等的7人專業團隊，該職位是非公務員職位，由今年4月1日或財務委員會批准當日起生效，為期5年，至2026年3月止。

發展局副秘書長(規劃及地政)丘卓恒指，辦事處參照「起動九龍東」經驗為依據，會透過與當區持份者合作及諮詢，統籌和落實「躍動港島南」計劃下各項公共空間及文化設施的發展、進行美化工程、改善通道的連繫及推行舊樓活化項目。丘舉例指，如海洋公園山下園區開放後，辦事處會在區內連接性作協調。丘卓恒指辦事處已開展工作，現有初步工作計劃，待總監上任後，料年內會有工作方案。

議員鄭松泰擔心該職位只為期5年，首兩年協調海洋公園重生方案，「唔通之後3年就只係整珍寶海鮮舫」，憂躍動港島南最後會流於口號。議員廖長江指現時南區交通網絡，不足應付日後地區發展，認為南港島綫(西段) 項目要盡快興建。丘卓恒指現時辦事處經已開展初步工作，不認為會出現議員憂慮情況，另又指南港島綫(西段)仍在研究階段。