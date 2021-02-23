康宏前高層涉串謀詐騙　4名被告否認控罪受審

康宏環球（前稱康宏金融控股，下稱康宏）兩名前高層及一名經理，被指在發行配售債券時，串謀一間證券公司的總經理，表面上安排該證券公司處理配售事宜，但隱瞞實際配售由康宏的關連公司進行，並支付其中96%的佣金給康宏的關連公司，涉款4960萬港元。上述4人否認兩項串謀詐騙罪及一項交替控罪欺詐罪，案件今天（23日）在區院開審。控方指稱，在其中兩名被告的訊息來往，顯示他門知悉有關事宜。

4名被告依次為康宏環球前行政總裁麥光耀（44歲）、康宏環球前首席財務總監陳麗兒（46歲）、康宏環球前經理黃淑安（40歲），以及鼎成證券有限公司（下稱鼎成）總經理李易明（48歲）。4名被告原本控一項串謀詐騙罪，惟控方於他們答辯前申請修訂該控罪，並加控他們一項交替控罪欺詐罪，又加控上述3名康宏前職員另一項串謀詐騙罪。辯方反對控方新增的交替控罪，但法官批准控方申請。

4名被告被控於2014年6月1日至2017年4月27日，串謀詐騙康宏理財控股有限公司（康宏前稱）、其董事局及潛在投資者。他們也一項交替控罪，即欺詐罪。另外，首3名被告被控於2014年6月1日至2016年1月31日，串謀詐騙聯交所，即隱瞞康宏証券為實際配售的代理。

控方開案陳詞指，首3名被告於涉案時間，分別康宏任職，而首被告更間接持有康宏証券的股份，故康宏証券屬一間與康宏關連的公司。康宏於2014年7月至2015年1月，先後4次發行配售債券，而首被告在開會時曾討論委聘康宏証券作為配售代理，亦有討論關連交易等事宜，但當時沒有結論。首被告及後宣布委聘鼎成作為代理，而康宏証券則作為分配售代理。

控方續指，鼎成沒有向任何人配售任何康宏債券，實際配售由康宏証券進行，而鼎成亦與康宏証券達成分配協議，康宏証券會透過鼎成收取4960萬港元佣金，相當於康宏支付予鼎成逾5100萬港元佣金的96%。

控方又表示，在次被告及第三被告的訊息來往中，顯示他們兩人知悉安插鼎成為配售代理，是為隱瞞康宏証券作為真正的配售代理一事。康宏証券為屬關連公司，而有關安排或涉及利益衝突，及交易屬關連交易，但康宏就配售所發的公告及年報，從未披露康宏証券有份參與。