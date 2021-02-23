今增11宗本地確診　3宗源頭不明　包括1名荃灣廚工

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(23日)新增12宗確診個案，涉及6男6女，當中1宗屬輸入病例，患者為菲律賓抵港人士，無病徵；其餘11宗本地個案中，有3宗源頭不明。本港至今累計10,897宗確診。今日另有10多宗初步確診個案。

源頭不明個案方面，患者於荃灣大壩街「火山燒」任職廚工；1人為銷售員，主要透過電話推銷，無接觸公眾，其工作地點位於牛頭角創業街；另1人報稱無業，居於黃大仙金橋大廈。

另外，明愛樂義學校再有1名學生、2名家屬確診，列作相關個案，現時該群組共有10宗病例。

初步個案涉及1名63歲、居於杏花邨的男患者，他任職布袋澳村海鮮島墨魚刺身專門店兼職司機，負責將客人運載至港鐵站，患者的1名家人亦被驗出病毒。另一個案為旺角帝京餅店售貨員，患者居於沙田，上周一(15日)出現病徵，翌日最後上班，期間曾求醫，及後被驗出病毒，被送入威院深切治療部。另1人為58歲男文員，居於華貴邨，工作地點位於九龍灣，上周三(17日)發病，本周一最後上班，新年前後曾外出拜年。

旺角花墟再錄得病例，患者為22歲男性，2月11日至12日期間曾於花墟賣花，居於長沙灣福華街唐樓。1人為土瓜灣上鄉道文員，患者家住筲箕灣東旭苑東曉閣，本周一開始流鼻水，本周二(23日)最後上班。醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞補充，患者曾到葛量洪醫院紓緩科病房探病，逗留約半小時，當時有戴口罩及出示72小時有效的無染疫證明。該名家屬及同病格另外3名病人因自身疾病無法戴好口罩，被列作密切接觸者需要檢疫，無醫院職員受影響。

另有1名26歲女病人被列作不確定個案，她居於元朗朗屏邨，本身因病須長期到醫院洗腎，故逢周一會做病毒檢測，患者其中一個檢測被驗出病毒，她是否染疫仍有待確認。

張竹君續指，輸入個案的菲律賓患者被驗出「N501Y」變種病毒，而另一名早前由巴基斯坦經杜拜抵港的確診病人(個案編號：10844)亦被驗出變種病毒株，現時香港累計40宗變種病毒個案，包括27宗英國變種、4宗南非變種及1宗巴西變種；連同上述2宗個案，另有8宗病例仍未分類。