岑敖暉等4區議員參選立會被DQ　曾國衞稱修例後理論上應失議席

政府今(23日)公布要求區議員宣誓的修例內容，政制及內地事務局局長曾國衞在記者會上表示，是次修例與其他修例情況相若，並無設立特定的追溯期安排。但當法例通過後，會視乎實際情況而決定是否需要一併考慮宣誓者過往作出的行為。

現任區議員岑敖暉、梁晃維、袁嘉蔚及鄭達鴻，去年參選立法會選舉時被裁定不符合參選資格。被問到一旦修例被通過後4人會否即時被DQ，曾指理論上應該會DQ，重申他們當時不獲依法認定具備參選權，由當日起計5年內不獲參選或當選資格。袁嘉蔚表示，修例是預計之內，荒謬如常，憤怒如常，她會堅守自己位置，用僅餘的時間做最多的事情。岑敖暉回應事件，形容政府封殺到底，完全扼殺異見者的空間，屬意料之內，又稱即使結局已定，他仍然會會緊守崗位，履行職務至最後一刻。

鄭達鴻亦表示，已確定當法例通過時，其區議員生涯亦會完結，表示與各位選民「江湖再見」。

對於違誓者需被暫停有關職務5年，曾解釋是由判斷有關人士違誓起計算，而立法會議員暫停職務期間是否需一併停止發放酬津，則交由立法會決定。民政事務局則會負責決定是否向有關區議員繼續發放酬津。被問及曾參與民主派35+初選的人士是否已經屬於違誓，曾不評論過去懷疑違誓的情況，因他並不是負責判斷違誓行為。

被問到如何判定是否真誠宣誓時，曾指政府今次有提供正面及負面清單，雖然未能涵蓋全部情況，但已包括《基本法》規定、人大決定及過去法庭裁判。至於發生不在清單上的情況時，屆時會再裁定，日後會因應實際情況再作判斷是否屬違誓，重申只要真誠宣誓便不用擔心。

草案中列明符合「擁護《基本法》、效忠香港特區」的正面清單，當中提及需要維護香港特區的利益。被問及早前有泛民主派人士表明希望進入議會後，將否決財政預算案一事，曾指社會容許不同的政治意見，但存心推翻或顛覆政權，又或議員無差別地否決預算案，不利民生及經濟發展，明顯不符合香港整體利益。

被追問有關負面清單的例子時，他重申已包含過去人大決定及法庭裁判，但不排除未來會有所增減。他又指，若以選舉變相公投便會違誓，但其他情況則要按實施情況。至於由誰監察議員宣誓後的行為？曾指會由律政司按相應條例處理。

被問到會否因大規模DQ引致大量議席出缺，屆時是否需要安排補選時，曾指有關情況未發生，故不會評論，但重申宣誓要求並不嚴苛，只要按要求宣誓便可。他又明確否認今次修例旨在針對民主派的DQ安排，重申社會期望有意參選人真誠宣誓，重申他們需要遵守有關法律責任。

當局建議在《釋義及通則條例》加入「擁護《基本法》、效忠香港特區」的解釋，以進一步令「擁護《基本法》、效忠香港特區」的法定要求和條件更加清晰、明確。根據政府向立法會提向的文件，當中列出9大有違「擁護《基本法》、效忠特區」的行為清單，包括作出或進行危害國家安全的行為或活動；拒絕承認中國對香港特區擁有並行使主權；拒絕承認香港特區作為中國一個地方行政區域的憲制地位；宣揚或支持「港獨」主張，包括主張、推動或實施「自決主權或治權 」、「全民公投」、「全民制憲」等活動，或參與以「自決」為宗旨的組織。如相關人士宣誓後涉作出上述行為，最終或被取消議員資格，及喪失在5年內於相關選舉中被提名或當選的資格。

對於政府修例，議員梁美芬認為之前有人存僥倖之心，走灰色地帶去做出傷害國家和特區的事，是次修例清釋地告訴有志參選的人知道，效忠香港特區和擁護《基本法》的真正含意。她又認為5年內不得參選的時限合理，也與現行《立法會條例》第39條的要求肳合。

工程界議員盧偉國表示，如參選人及候選人不符合法例要求，均應依法處理。對於宣誓無效則5年不能參選，他認為香港的議會應視乎社會情況作出適當處理。