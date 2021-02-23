無業男被指對警揮𠝹刀　指女警「呢頭叫咪郁嗰頭開槍」

警方機動部隊一男一女警員，2018年11月7日早上在深水埗港鐵站截查一名無業男子時，對方涉嫌從背包拿出𠝹刀揮舞，結果遭女警開槍擊中。案件今（23日）在區域法院續審，法庭裁定案件表證成立，男子出庭自辯稱𠝹刀只是從背包跌出，打算拾起時，已遭女警開槍擊中。

被告周景登（57歲、無業），被控在2018年11月7日，在深水埗地鐵站大堂內，意圖使男警員19835王嘉雄及女警員15238袁嘉穎身體受嚴重傷害，而企圖非法及惡意傷害他們。被告中槍後目前仍要坐輪椅出入，他今日作證時法庭須合數人之力，把他連人帶連輪椅搬上證人台。

被告自辯時稱，案發前任職三行工人，從事雜工為主，當日他上班途經地鐵站，遇到有警員要求查他身份證，他本打算從背包中掏出銀包拿身份證，期間卻跌出一把𠝹刀。當他打算把𠝹刀拾起時：「呢頭叫咪郁，果頭女差人就開咗槍」。他左腹部中槍，至今未能走路，要坐輪椅代步。

控方反駁指，被告的銀包是放在後褲袋，而且從片段可見，當時他欲揮𠝹刀襲擊兩名警員。被告聞言否認。