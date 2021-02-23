女子被誤當便衣警被示威者禁錮　辯方指女被告只是和事老

前年7月7日九龍反修例大遊行結束後，有示威者在油尖旺一帶聚集，當晚一名30歲女子在旺角用手機拍照，被示威者誤當成便衣女警，期間遭人包圍，不讓她離去及打傷她。事後兩男一女被警方拘捕，他們否認非法禁錮、參與非法集結和非禮共3罪，案件今（23日）在區院續審。辯方盤問事主時，指出女被告看見事主遭人包圍時，曾出言勸止和阻止他人繼續動粗，形容女被告只打算做「和事老」。

3名被告依次為32歲男廚師黃子隆、24歲大專男生吳睿哲和25歲女教師蘇瑋善。他們被控於2019年7月7日，在旺角山東街與西洋菜南街交界，與其他身份不詳的人士非法集結，以及非法囚禁女事主X。首被告另被控一項非禮罪，指他在同日同地非禮X。

X繼續出庭作供，並接受辯方的盤問。辯方播放一段拍攝到案發經過的片段，顯示當時X正遭到至少2人箝制，他們分別在前方用手扯緊X胸口的衣領，以及從後抱緊X。第3被告則站在X身旁，但她沒有出手，而是叫X：「深呼吸，冷靜啲。」她又勸止身旁正動手的人，並嘗試拉開扯緊X衣領的那隻手。及後X轉身掙扎，惹來更多人出手制服時，第3被告亦阻止他人。辯方進一步指出，第3被告的角色是「和事老」，她只想大事化小，但X表示對此沒有想法。

證物警員陳建雄則供稱，他檢取X案發時穿著的衣物作證物，並負責處理。但他沒有將該證物交予警署內的證物房，而是自行保管逾10多天，直至將證物交給政府化驗所作化驗。辯方指出，陳可以在該段時間內對證物為所欲為，但陳不同意，並堅稱不會這樣做。