公職人員宣誓陸續有來 曾國衞：下一階段研究包括特首選委

政制及內地事務局局長曾國衞今(23日)表示，是次就公職人員宣誓的修例涵蓋行政會議成員、立法會議員、各級法院法官及其他司法人員及區議員。局方指正積極研究下一階段，將會包含行政長官選舉委員會，並適時作公布。

身兼港澳工作領導小組常任副組長的港澳辦主任夏寶龍昨(22日)為「愛國者治港」原則定調，重申香港需要完善相關選舉制度。曾回應指，局方一直為完善選舉安排進行工作，而愛國者治港是一直希望達致的原則。局方認同選舉制度有改善空間、是刻不容緩，留意到過去數年，立法會及區議會出現非愛國者，包括攬炒及黑暴人士，而是此修例亦是為進一步確保由愛國者治港，在享有高度自治的同時防止反中亂港人士進入建制。曾表示尊重及歡迎中央政府就特區選舉制度作決定，而特區會全面配合。

對於中央政府計劃修改香港選舉制度，到底要走「政改五部曲」，抑或可以「一部曲」處理？曾表示，中央有權行使「一部曲」並非新事物，重申由香港提出須走「五部曲」，但由中央提出則可走「一部曲」。