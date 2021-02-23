小蠔灣濾水廠擴展工程料花近37億　預計6年半完成

政府擬斥資37億港元進行小蠔灣濾水廠擴展工程，屆時將改動現有化學大樓、污泥脫水大樓、污泥濃縮池等設施，將濾水量由現時每日15萬立方米提升1倍，至每日30萬立方米，預計工程需時約6年半完成 。

立法會發展事務委員會今(23日)討論擴建小蠔灣濾水廠項目，發展局首席助理秘書長(工務)陳特揚表示，小蠔灣濾水廠自1996年開始運作，供應北大嶼山，香港國際機場及東涌市區的食水，但隨着香港國際機場第三跑道系統及東涌新市鎮擴展等相繼推展，預計小蠔灣濾水廠將於2028年不足以應付北大嶼山預期的用水需求。

有議員指，政府現時估計所需費用為36億9,490萬港元，質疑濾水廠擴展做價太貴，陳特揚指按金額估算是參考擴展大埔、沙田濾水廠的價格，指價錢未有過高。

另外，政府又同時會改善沙田、上水及粉嶺供水系統，預計花1.36億港元，興建多石海水抽水站，水泉澳水海水配水庫，以及鋪設相關水管；另又預計用上12.5億港元興建石湖墟再造水廠，以及鋪設相關再造水水管；最後委員會通過交予工務小組委員會討論。