失業大軍大增至25萬人　工會促上調特別愛增值計劃津貼額

本港經濟下滑，港府明日（24日）公布新一份財政預算案，外界關注會否加大紓困力度。有工會今（23日）批評，失業人士正處於水深火熱之中，但港府卻拒絕推出緊急失業援助金，促當局把「特別愛增值」計劃的津貼上限，由現時的每月5,800港元上調至9,000港元，以助失業工友自我增值並幫補生計。

工聯會職訓就業委主任陳鄧源指出，現時失業人數大增至25萬人，由於港府不願推出失業援助金，令「特別愛增值」等計劃成為失業工友的「救命草」。他指，截止去年11月，該計劃第一期有逾3萬人次作出申請，至第二期計劃已倍增至逾7萬人次，要求港府把報讀全日制課程的上限由2個增至4個；亦應上調「展翅青見計劃」及「中高齡就業計劃」的津貼額。另外，該會促請當局增加臨時職位，包括負責疫苗接種工作的臨時工作人員等，以助失業人士就職。

任職導遊逾10年的Candy指出，本港旅遊業自2019年中起接近癱瘓，至今被迫停工超過1年，經濟壓力大增，期間曾報讀「特別愛增值」計劃課程，以自我增值及幫補生計。惟疫情仍未平息，計劃亦設有報讀上限，Candy現已無法再報讀，加上因疫症停課而要延遲領取津貼，重回昔日困境。她認為該計劃是「疫中曙光」，冀當局可增加津貼並放寬報讀限額。