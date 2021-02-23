政黨提17項建議　爭取中港兩地設立疫苗通關通行證

本港新冠疫情持續，中港兩地仍未通關。兩會將於下月在北京舉行，有政黨今日(23日)提出逾17項建議及提案，包括爭取中央支持設立兩地認可「疫苗通關通行證」，以及確保疫苗盡快供港。

經民聯主席盧偉國稱，政黨提出逾17項建議，主要涉及集中香港後疫情時期如何掌握復甦機遇以惠及民生，其中包括一項聯名提案，即爭取中央支持設立兩地認可的「疫苗通關通行證」，為香港市民接種疫苗提供誘因，並為兩地人員往來創造條件。他希望通行證可豁免兩地往來的強制檢疫措施，亦建議將通行證推至世界認可水平，盡快重整各界信心。

該黨監事會主席林建岳將提案支持發揮香港「雙接軌」作用、參與國家「雙循環」戰略；-爭取國家支持香港疫後主辦「國內國際雙循環戰略論壇」，以及支持香港打造成亞洲醫療健康投資平台。

在國家機遇方面，該黨希望香港配合國家部署，推出重振經濟及民生措施，包括推動大灣區科技一體化，促進跨境漏洞等。議員林健鋒促請兩地推動電子支付互聯互通、加快建設共同市場等；議員劉業強促中央在大型展覽中預留更多展位予港商，支援香港製造進軍內地市場。

該黨又促請中央與港府合作，在亞洲建立生物科技、中藥標準審批中心，將香港打造成行業標準中心，以便與國際藥品及生物科研成果接軌；為在港外籍人士提供出入境便利設施，包括提供通行證及工作證等。