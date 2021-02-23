中環唱反修例歌被控噪音擾人　街頭歌手罪名不成立

中菲混血兒街頭歌手馬賦馳(Oliver Ma)，去年7月在中環演唱反修例歌曲《願榮光歸香港》英文版，期間遭人投訴製造噪音煩擾，因而被票控樂器及擴音器造成噪音煩擾兩罪。東區法院暫委裁判官曾慶東經審訊後，今日(23日)裁定兩項罪名均不成立，指當日向警方投訴的男子誇大供詞，法庭亦未能確定被告是在傳票所指的時間製造噪音，故裁定他脫罪。

被告馬賦馳（21歲）去年7月至8月在街頭演唱反修例歌曲，曾被警方以阻差辦公及藏有攻擊性武器等罪名拘捕，警方最終只對他提出傳票檢控。傳票指，他於2020年7月8日中午12時至12時50分間，在皇后大道中近戲院里彈奏結他及以揚聲器放大聲量發出噪音，對男子楊宇球造成煩擾。

馬賦馳脫罪後表示，相信案件與他演唱民主歌曲有關，有人濫權對他起訴，他現時已轉型做網絡歌手，未知日後還會否到街頭演唱。

裁判官裁決時指，被告在公眾地方彈奏結他再配以揚聲器放大聲量，確有機會製造噪音，即使現場有人對他拍掌支持，給他金錢打賞，也不代表其發出的聲量屬合理常人可容忍的程度。從警員拍攝的片段可見，被告發出的聲浪大得可掩蓋車聲，惟警員當日首次接報到場，只見被告在調校結他，到12時50分折返時，才目睹被告在演唱。而楊姓男事主則供稱，被告在涉案時段持續製造噪音，令他未能專注工作。

惟裁判官認為，楊逗留現場觀察被告約半小時，直至警員到場才作出投訴，其證供並非可信可靠，更有誇張成分，與警員的證供亦互相矛盾，法庭未能接納他的證供，故裁定被告罪名不成立。