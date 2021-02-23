駐港部隊教中式步操　4紀律部隊首長指仍在學習觀摩

本港回歸23年後，各大紀律部隊至今仍使用英式步操，今年終迎來突破，香港警察學院由昨(22日)起的兩星期，在香港仔校舍舉行中式隊列培訓班，訓練警務處、入境處、海關、懲教署及消防處的步操教官。警務處處長鄧炳強、海關關長鄧以海、入境事務處處長區嘉宏及懲教署署長胡英明今日(23日)均指，各部隊仍在學習觀摩中式步操。

鄧炳強被問及警隊會否轉用中式步操時，他表明暫無計劃更改步操方式，與其他紀律部隊學習中式步操是為觀摩交流。鄧以海表示，雖然現時的英式步操將會繼續，但希望透過觀摩學習中式步操，逐步引入作為表演環節，讓表演項目更加多元化。

區嘉宏則稱，入境處自1999年起結業步操已有中式步操形式，因此對入境處來說並非新事物，往後入境處的教官及學院同事將會繼續向駐港部隊學習該步操，並積極考慮教給所有同事。胡英明亦指出，現時將分階段引入中式步操至儀仗隊，原因是因為入境處早已有中式步操，希望能與入境處「睇齊」，他續指，暫時先觀察引入後的效果，不排除以後將全面放棄英式步操。

今次的中式隊列培訓班由解放軍駐港部隊三軍儀仗隊成員教授，培訓內容包括原地及行進間的步操動作，以及軍旗、指揮刀和步槍等步操動作。有學者和時事評論員過去一直指，本港紀律部隊一直使用英式步操，是港府縱容公務員持有戀殖心態，導致官場中疑出現有人「雙重效忠」之嫌，促請港府應正視問題，撥亂反正。