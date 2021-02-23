逾千私家醫生下周為市民接種疫苗　每次預訂最多80劑

科興疫苗接種計劃現已展開，私家醫生有望下周加入。港府今(23日)向參與疫苗接種計劃的1200多名私家醫生介紹接種疫苗的詳細安排，有參與醫生透露，醫生在向港府預訂疫苗時，港府會附送急救針，以備萬一有接種人士出現嚴重過敏反應，可供緊急治療。港府亦會檢視每名醫生接種疫苗服務的流程，按時運送第二劑疫苗，確保供求平衡。

西醫工會會長楊超發表示，未來一兩日私家醫生可透過網上預訂科興疫苗，每次可預訂40劑或80劑，估計私家診所下星期中起可為市民接種疫苗。若有人接種疫苗後，不按指引要求逗留30分鐘作觀察，醫生可盡量勸喻，若接種者要離開，診所一方也不能強制要求對方停留，而醫生在法律上獲免責。楊又指，私家醫生每接種1劑疫苗，會有80元的資助額，第二劑疫苗就會有額外40元的資助。

有份參與接種計劃的家庭醫生林永和指出，在醫生預訂疫苗時，當局會附送含腎上腺素的急救針，以備緊急需要的治療之用，當局亦改善計劃系統，例如採用電子知情同意書等，市民簽署同意書前，醫生會檢視市民的健康狀況是否合適接種疫苗，相信大部分醫生都會預訂80劑疫苗，希望當局在醫生使用完疫苗後，可盡快再安排送貨。