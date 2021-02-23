黎智英涉違國安法求保釋　願終止上網限制訪客　法官拒接納

因被控違反《港區國安法》而正還押赤柱監獄的壹傳媒黎智英，上星期四（18日）到高院申請保釋，港區國安法案件指定法官彭寶琴已即日拒絕該申請，她於今天（23日)交代判決理由，指在考慮所有相關資料，包括黎提出的保釋條件，未有充分理由相信黎不會繼續施行危害國安行為，故不准黎保釋。

法官指出，控方反對黎智英再申請保釋，並呈交了兩份由警方準備的誓章，其內容涉及黎某些財務往來，以及他因涉嫌違反《港區國安法》，於今年2月16日再被拘捕的事情。控方指，因上述背景，再加上黎擁有的財力與人脈，都令人懷疑黎會否繼續危害國安。基於危害國安行為的性質，有關行為又可以用不同的方式達成，加上黎提出的保釋條件其實難以監察執行，因此法庭不應批准黎保釋。

黎今次為求保釋，新加保釋條件，包括終止其住所的互聯網服務，以及對到其住所訪客的人數及探訪時間作出規管，指該些條件足以阻止黎使用社交平台發布公開文章或聲明。黎的律師表示，黎的所持的政治意識形態及其能力，本身都不是罪，法庭作判斷時不應加以考慮。

法官表示，所有保釋申請都涉及對未出現的危機的估算，法庭應關注的，並不止是黎會否繼續發文呼籲外國制裁，而是黎會否做任何危害國安的行為。法官強調，黎的財力人脈以及思想當然不是罪，但在決定保釋與否時，這些也是相關因素，例如有資源、有夥伴的人會否更易組織危害國安活動，意識形態明確的人會比隨波逐流者有決心，這些法庭都可納入考慮。法官就是在考慮所有相關因素後，未有充分理由相信黎不會繼續施行危害國安行為。

法官表示，為免影響日後審訊公平，一般而言保釋申請的報道，必須遵守《刑事訴訟程序條例》第9P條的限制，法庭在決定是否批准被告保釋時，通常亦只會提供簡單的判決理由。不過，法官認為以書面記錄今次決定理據符合公義，因此決定頒布判詞。