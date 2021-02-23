恒大料新學年維持2千名新生　內地生申請按年增35%

香港恒生大學今（23日）舉行傳媒新春聚會，分享大學最新發展計劃。校長何順文表示，大學目標3月中恢復面授課，但因應疫情未平，仍會提供網上轉播予不在港學生，又期望暑假或9月可恢復正常教學活動。另外，校方今年選出「機」作為年度主題字，何指「有危有機」，呼籲師生化危為機，把握機會。

何順文透露，商學院本月起成立「初創企業及中小企資源中心」，助中小企渡過疫情難關，學生以小組形式，化身中小企的義務管理顧問，大學教授則為小組顧問，帶領學生設計企業方案，包括財務、人事、採購、環保、現金流、提升顧客服務質素方面。校方正與10間企業接觸，預計會有40名學生參與。

何又指，因應教學設施不足，校方將於校園內興建新教學大樓，暫名「創意人文中心」，供創意學科及人文社會科學使用。除了一般教學設施，亦設影視專用錄影室，剪接室，多功能實驗室等。由於大學坐落沙田，故構思在新大樓底層設立與沙田文化有關的展覽館，與地區緊密聯繫。他希望新大樓能在今年年中可動工，明年9月落成。

收生方面，何指2021/22學年收生目標維持約2000名，但今年中六學生下跌，預計一年級生不會有明顯增長，需待2024年適齡學生人數增加才有好轉。他指，高年級收生近年急速上漲，今年高年班入學查詢報名比去年「加得犀利」，預料高年級收生人數超越一年級。他指，去年有2,054名新生，一年級與高年級學生各佔一半，當中約100名為內地生，目前內地生報名亦較去年同期增加35%，他認為社會事件及疫情影響因素已被消化。

他透露，大學有意首推「政治、哲學、經濟」跨學科學士課程，提供批判思考、領導及規劃方面訓練，他形容心情興奮，社科同事已籌備一段頗長時間，將會是香港首個學士課程。另外，大學又籌備心理學學士課程，以及可供選擇專修範圍的新商業管理碩士課程。