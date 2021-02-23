觀塘一娛樂場所違防疫例兼無牌經營　食環署勒令停業14天

新冠肺炎疫情仍然持續，食物環境衞生署上周四(18日)檢控觀塘一間公眾娛樂場所負責人，有關處所涉違反需為顧客量度體溫及妥善展示載有「安心出行」場所二維碼的規例，須即時關閉14天，該場所同時被揭涉無牌經營，署方已展開相關檢控程序。食環署翌日(19日)再次巡查該場所，但發現有關人士仍未按規例關閉，遂再次作出檢控。

除觀塘一間公眾娛樂場所外，該署上周五及周六(19及20日)亦分別向深水埗區及旺角區涉違反防疫規定餐飲業務負責人作出檢控，有關食肆涉違法關於佩戴口罩及桌子之間的距離或分隔的規定，食肆在被發現違規後翌日，已被禁止晚市堂食及只能2人一枱，為期分別3天及7天。

該署再次提醒餐飲業務負責人及公眾娛樂場所管理人切勿鬆懈，須嚴格遵從有關防疫規例，署方會繼續巡查餐飲業務及公眾娛樂場所，對違例者採取嚴厲的執法行動。根據規例，若餐飲業務負責人或表列處所管理人違規，一經定罪最高可被罰款5萬港元及監禁6個月。