連環爆竊住宅及名牌手袋舖　警拘3男女起回50萬贓物

警方於上月29日及昨日(22日)接獲市民報案，指他們位於尖沙咀區的一個住宅單位及樓上舖遭到爆竊，分別損失31萬港元飾物及49萬港元的二手名牌手袋。警方其後展開深入調查及翻查大量閉路電視，鎖定3名目標疑犯。

油尖刑事調查隊督察林家樂表示，今日(23日)展開行動，在油麻地一酒店以涉嫌爆竊及處理贓物，拘捕一名46歲男子及一名40歲女子，同時於尖沙咀一賓館，以涉嫌爆竊拘捕一名54歲男子。經初步調查，部分疑犯有黑社會背景，正被扣留調查。林指賊人透過精密部署找尋目標單位，挑選路線避開閉路電視，不停轉換酒店地址，又將贓物置於不同地方，增加警方調查難度。

行動中，警方在賊人被捕的酒店及賓館、其中1人住所、油麻地一樓上賭檔及港島區一間二手名牌手袋店起出大量贓物，包括21個、總值約30多萬港元的名牌手袋，全部贓物總值約50萬港元。林續指案中港島區二手名牌手袋店並不知情，相信賊人將手袋放在店內寄賣。

警方呼籲市民，若有人兜售低於市價的手袋或銀包，應提高警覺，市民應向賣家索取單據及證明文件，以確保不是贓物。