3幢大廈納入強制檢測　須於本月25日或之前完成

再有3幢大廈需要強檢，政府引用《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》(第599J章)，就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處三個指明地方的人士接受新冠肺炎病毒病核酸檢測，包括油尖旺文苑街2-8號/文蔚街1-7號文苑樓前座、荃灣中心南寧樓、紅磡崇安街23號環海．東岸1C座。

任何在2月10日至23日期間曾身處指明地方超過2小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，須2月25日或之前接受檢測，受檢人士若在2月21日至2月23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府明日(24日)會在荃灣中心為須接受強制檢測的當區居民及工作人員增設流動採樣站，而位於深水埗楓樹街遊樂場、九龍佐治五世紀念公園及油麻地鴉打街臨時遊樂場的流動採樣站均會延長服務日期至星期日(28日)。

現時在全港所有地區，如有住宅(包括商住兩用)大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。針對工作場所的檢測方面，如某一個工作場所出現兩宗或以上的確診個案，便會被納入強制檢測公告。