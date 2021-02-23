政Whats噏：未能提供科學數據　議員斥政府禁加熱煙憑感覺

吳永嘉質問食衞局官員，指鹹魚同午餐肉都致癌，點解唔同另類煙草產品一併禁止售賣。

旨在禁止另類煙草產品嘅《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》一直爭議不斷，負責審議相關草案嘅委員會今日(23日)召開會議，有議員直斥食物及衞生局未能提供科學數據支持禁止加熱煙，話議員好難憑感覺支持草案通過；而局方官員就反駁話，唔可以等加熱煙大行其道先採取行動，政府唔可以擁抱加熱煙。另有議員就話午餐肉都致癌，不如禁埋啦！官員就冇回應，不過話會將議員意見反映畀局長陳肇始考慮。

話說委員會喺兩年間已經舉行9次會議，但至今仍未有共識。議員劉國勳喺會上就質問局方，話草案嘅立法其實應該根據科學定觀感呢？局方就解釋話所謂「堅信加熱煙嘅害處比傳統煙少，所以要合法銷售」嘅理據並未存在，反指好多地方加熱煙已經大行其道，議員係咪要等香港都出現同樣情況呢？

之不過，經過一輪對答，議員同官員都未能互相說服。劉國勳就話局方純粹憑感覺判斷，批評局方無法提供加熱煙有幾多害處嘅數據，憑感覺就禁止可以好大鑊。官員亦都唔服氣，即刻反詰問，是否觀感上加熱煙冇咁大味、冇咁大煙就等於冇咁有害，繼而可以正正式式咁喺市場上售賣呢？劉就話事實上大家都係口水戰，堅稱政府未能證實害處，只係憑感覺禁止，立場上好難支持政府囉！

另一個戰場就係議員吳永嘉同官員嘅爭論喇。佢話全球已有64個發達國家基於科學數據允許加熱煙產品銷售，又引述內地嘅科學研究報告指，加熱煙釋放嘅有害物質較傳統香煙少9成，建議政府以科學態度面對，唔好憑感覺或者靠估喇。

官員就話釋出有害物質較少唔代表害處較少，隨即又引起議員反彈。委員會主席黃定光話，其實煙仔咁罪惡點解唔禁埋傳統香煙？吳永嘉幫手接，話其實鹹魚同午餐肉都致癌，點解唔禁埋呢？

雖然大家都知道議員只不過揶揄官員，並唔係真係想禁止午餐肉，但明顯議員對官員未有提供數據，同埋回答方式都唔滿意。官員就話會將幾位議員嘅意見，帶返去畀陳肇始考慮，睇嚟食衞局官員下次都要做足功課先開會喇。