黃大仙非法集結案8人表證不成立　律政司已提出上訴

前年10月1日黃大仙的示威活動很快演變成衝突，警方事後控告9名男女參與非法集結罪，裁判官黃士翔於案件審訊中途，裁定針對其中8名被告的表證不成立，先判他們8人無罪釋放。律政司已就裁判官對該8名被告的無罪裁定，以案件呈述方式向高院提出上訴。至於裁判官經審訊後，再裁定剩下的最後一名被告都無罪釋放，律政司表示會研究裁判官的判決理據和主控官的報告，然後決定是否需要跟進。

該案共有7男2女的被告，依次為高子晉、甄健輝、許忻陽、李咏梅、羅妙霏、林坤煒、鍾孝庭及兩名分別只有15及14歲的少年。他們同被控於2019年10月1日，在黃大仙鳳德道及盈鳳里，與其他不知名人士參與非法集結。當中只有針對李咏梅的控罪表證成立，但她其後也獲判無罪。

裁判官早前解釋判其中8名被告表證不成立的原因，指根據閉路電視片段，有一批曾參與涉案非法集結的人士跑進一小徑，11秒後有另一批人從小徑跑出時被拘捕。裁判官認為，沒有足夠證據證明被拘捕的人就是早前跑進小徑的人，而且黃大仙當日有其他集結，即使他們被搜出美國國旗等物品，也不能證明他們一定有參與控罪所指的非法集結。