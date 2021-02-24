早已預視工作艱鉅　曾國衞任內目標完善選舉制度

外界或視今次修例為燙手山芋，但政制及內地事務局局長曾國衞坦言由接受政治委任時已做好心理準備，預視未來的任務艱鉅。他指出，留意到近幾年的議會發展情況，承認選舉制度仍有很大空間完善，亦已到「唔做唔得嘅地步」，而任內的目標是透過選舉制度，確保充分落實愛國者治港的原則。

曾國衞於去年4月上任，至今即將一年。他回望最初，指由2019年起爆發的連串政治風波，已見社會極需要撥亂反正、清本清源。因此，由毅然接受政府委任工作的一刻，已經預視未來的挑戰極大，局方以至本屆政府均需肩負大量工作，承受龐大壓力，進行各項政治工作。他又直言，過去有關政改、選舉安排等，並非「個個都願意承擔」，但近數年留意到議會情況，完善選舉安排已是「唔做唔得」。作為主事局長，他承諾在任內盡自己的最大努力，帶領團隊完善選舉安排，指最大目標是確保可全面落實愛國者治港的原則，從而令一國兩制可行穩致遠。

原為入境事務處處長的他，指以往主要集中於行動安排，現時則為政策制定。崗位上有很多新事物，自己則不斷努力學習，因為有關的專業知識繁多，例如憲法、《基本法》、大灣區工作等，每一門均是高深的學問。

局內工作繁重，他慶幸有精英團隊協助，惟副局長陳帥夫於本月11日以健康為由請辭。他指出，由於不希望同事「出事」，很快就接受陳辭任，但坦言自己正在「全方位打仗」，陳離職無可避免會構成影響，例如沒有副局長分擔到立法會解答議員問題，惟現階段工作非常繁忙，仍未物色接任人選，但強調人選必定是「愛國者」、對工作有熱誠，否則相信不適合「跳入熱廚房」；而局方的任務艱鉅、任重道遠，人選亦需具備適當能力。