曾國衞斥泛民損港利益屬違誓　改過自新才有望參選

政府提出修例要求區議員等公職人員宣誓，被質疑是取消民主派人士議席及參選資格的工具。政制及內地事務局局長曾國衞昨接受東網獨家專訪時表示，當任何人的行為符合負面清單，經過認定違誓和公布後，5年內不能夠參選或當選。曾雖無明確表示民主派總辭是否屬於違誓行為，但批評他們損害香港整體利益，已屬負面清單上其中一項。至於被認定不符合「擁護《基本法》、效忠香港特區」，往後可否「洗底」？他坦言「唔會話一個人壞，就一世都壞」，但強調在不能參選或當選的5年間，不得再做負面清單上的行為。

去年11月中，全國人大常委會授權特區政府，取消郭榮鏗、楊岳橋、郭家麒及梁繼昌4人的立法會議員資格(DQ)，觸發其餘15名泛民議員總辭抗議。中方曾發出聲明，嚴正譴責反對派議員「鬧辭」，以行動對抗人大決定，對抗「一國兩制」方針，形容是「政治攬炒」，又批評他們做法註定斷送政治前途。15名總辭者中，有6人至今正出任區議員，包括民主黨涂謹申、林卓延、鄺俊宇、尹兆堅、街工梁耀忠，以及正流亡被通緝的許智峯。

被問到此次修例後，曾參與總辭會否引致他們被DQ區議員議席？曾國衞認為難以評論。但他強調，民選議員肩負民眾期望，應在議會上進行許多重要工作，如審議法案、《財政預算案》等，批評他們向中央及特區政府施壓，或嘗試污名化兩者，形容做法不負責任，並損害香港整體利益，已屬負面清單上其中一項。至於是否足以構成不擁護及不效忠？則要留待他們再次報名參選時，選舉主任作出決定，但指相信屆時選舉主任亦會一併考慮相關因素。

至於無參與總辭的熱血公民鄭松泰，他在2016年10月在議事廳內倒插國旗，翌年9月被裁定侮辱國旗罪罪成，修例後他又會否被DQ？曾解釋，雖然法庭裁定其侮辱國旗的行為，可視為符合負面清單其中一項，但強調「即使法院判定咗佢有侮辱國旗，但法庭並唔係話佢不符合擁護效忠」。他又重申，在程序上亦要認定違誓和作出公布，方會正式構成5年不能夠參選或當選的後果。

那是否意味修例後，只要律政司不提出法律程序處理，鄭便能夠繼續出任立法會議員？曾指此刻不能預視日後會否出現有關情況，僅重申在法例上有相關規定，日後出現有關情況，他便會失去議席和參選資格。

此外，若因宣誓無效、違反誓言、或不符合「擁護《基本法》、效忠香港特區」的法定要求和條件而被取消就任資格，有關人士5年內不得參選。被問到5年後可否「洗底」，抑或會在未來參選時會被選舉主任視為「有案底」，而被裁定為不符合入閘條件。曾解釋，修例並不是永久剝奪其參選資格，而過了5年「禁止期」後，即代表有關人士可重新擁有參選資格。

他又形容「唔會話一個人壞，就一世都壞」，但是否已改過自新，則視乎實際情況，如參考對方有否繼續進行負面清單列明的事項，而判斷他是否已重新被接納為「愛國者」，及社會的接受程度。對於有關人士若然不繼續從政，可否轉為加入公務員體系，曾表示有關人士參選時不擁護基本法亦不效忠特區政府的話，政府任用人才時亦會考慮此因素，因要確保愛國者治港的原則，令一國兩制可行穩致遠。