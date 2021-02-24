8.18非法集結案今續審　黎智英由囚車押抵法院應訊

前年8.18反修例「流水式集會」未經批准集結案中，因涉及《港區國安法》而被還押的壹傳媒黎智英與另外8名泛民人士被檢控，除區諾軒及梁耀忠外，包括黎智英在內的其餘7名被告均否認控罪，案件今早(24日)在西九龍法院續審。押解黎智英的囚車早上約9時10分抵達法院。

控方昨日(23日)繼續傳召不同的警方證人，講述當日集會的部署安排。時任港島總區行動部署理高級警司周詠儀表示，民陣於入紙申請集會遊行後，跟警方開會商討安排細節，但就未能提供有效方法，去防止遊行期間發生暴力事件。她因此把遊行定性為高風險，決定反對並拒絕遊行申請，只就維園集會發出不反對通知書。

周承認在作出決定時，不知道有分區警員曾就維園集會進行風險評估，而下屬在匯報時也沒有提及民陣曾建議用流水方式疏散群眾。周坦言不知道「流水式」的意思，又稱她事前曾收到情報，不排除集會人士會不理警方反對繼續遊行，但不知道確實的遊行方向。

周憶述，當日約下午2時半，原本被調派到維園的第三梯隊警員自行決定撤離，她沒有反對。約半小時後，她透過指揮中心電視直播，見到有人拉起橫額走出維園，往灣仔方向前行，並在近5時抵達遮打道。

周承認，當日下午3時至5時期間，無論是在維園附近，抑或遊行路線沿途間，均沒派軍裝警員駐守，警方也沒有禁止示威者移動，只遣派警民關係主任在維園與主辦團體聯繫，及派人指揮交通。

周解釋，這是因為自2019年6月起，警民關係十分對立，有激進示威者會用磚頭、彈珠、鐵通等作為武器攻擊警員，甚至有人投擲汽油彈。為了維繫公共安全及秩序，並維護市民的權利和自由，同時避免警方的出現激起市民情緒，引發警民衝突，故沒有在現場派駐警員，最終當日亦沒有發生暴力事件。

周供稱，她不知道事發前一天民陣曾召開記者會，更表示：「依家同我講我咪知」。她強調是經過風險評估，才決定當日不調派警員到場，這與是否有信心集會會和平進行無關。

目前受審的7名被告包括黎智英、李柱銘、何俊仁、李卓人、梁國雄、吳靄儀及何秀蘭，他們被控一項組織未經批准集結及一項參與未經批准集結罪。

控方指控當日在獲發出不反對通知書的維園集會後，各被告拉着橫額帶頭離開維園，展開警方及遊行上訴委員會已明確反對的遊行。他們沿怡和街、軒尼詩道前行，沿途有叫口號。個多小時後，他們抵達遮打道行人專用區，黎智英等人放下橫額，李卓人才表示這是流水式集會的終點，呼籲市民離開。