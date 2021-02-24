何志平專欄：亞洲大夢

今天收到美國退役軍官「哥麥」拜年問好的訊息。哥麥曾在歐洲服役，對北大西洋公約組織有他的看法，說：「北約秘書長斯托爾滕貝格上周五呼籲歐洲、加拿大和美國要堅持以規則為基礎的國際秩序，以防拒來自俄羅斯和中國的挑戰，特別是因為北京的崛起而出現的威脅。」

「斯氏表示北約願意支持美國在歐洲的軍事部署，並擴大其覆蓋範圍，以涵蓋太平洋而買單，說明了它當前的目的和任務不但是保障那地區的和平，而是為扶植美國國際霸權抬轎和提供平台。」

「北約政治聯盟的財務問題仍然是核心問題之一。美國新上任國防部長奧斯汀繼續對成員國施加壓力，要求各國達到2014年確立的國家生產總值2％為國防開支的門檻，因為目前，北約28個成員國中只有9個能達到這要求。聯合出資是共同防禦的承諾，是北約《憲章》第五條所規定的，也是該聯盟的核心和靈魂。但當前的大問題是如果北約聯盟要出兵行動，那是誰出的兵？費用誰付？而一般聯盟能部署的戰鬥力超出了北約的能力！美國是唯一能夠提供必要的、可持續的、訓練有素的，和裝備精良的戰鬥力來確保地區的和平安全，但美國卻不願意也無法負擔部署費用！現在北約要求的是美國全天候的向歐洲地區派遣更多的部隊，這筆費用將在北約成員國之間分配負責。美國還提出把北大西洋公約組織拉到太平洋地區裏去，美國正在與中國可能發生的軍事衝突做準備。儘管以前北約也曾將其軍事力量延展到歐洲以外的地區，如伊拉克、阿富汗、北非和波斯灣，但長臂軍遣至太平洋地區乃是破天荒的第一次。這被秘書長稱為『開啟跨大西洋關係家篇章難得之機會』，並說，中國和俄羅斯一樣都是專制政權，都是在反對規則為基石的國際秩序的最前沿，是北約的合理關注點！」

我禁不住插口說：「秘書長所指的『以規則為基礎的國際秩序』可以追溯到第二次世界大戰的餘波，是由華盛頓來制訂和執行管理的規範，為世界帶來和平與繁榮，但在戰後的75年中，世界並沒有和平繁榮，而是捲入了由美國和盟友因要向全世界強加這『基於規則的秩序』而引起不斷的衝突和苦難！北約，就是這衝突和苦難的執行者和延伸。」

哥麥認同地說：「北約是一個戰爭機構，以軍事為中心， 將一切問題定性為軍事問題，而解決方案就是武力手段。北約將東歐、伊拉克和阿富汗的政治問題軍事化，選擇了部署戰場武力搏鬥，而不是派遣外交官去談判協調。將俄羅斯和中國確定為對手敵人並不緣於這兩個國家構成的任何實際的威脅，而是來自美國衰落的不安全感。把北約拉到中國的頭上來，美國是要確保及延續老化了的北約聯盟的存在意義和空間！」

我補充說：「2007年，日本安倍晉三提出把四個民主國家：印度、澳洲、美國和日本，組為一個海上民主政體的聯盟，『四方民主』 的建議，在共同的價值觀和利益基礎上相互加強照應，亦間接地孤立了中國，並削弱其外交的地位。去年美國亦重提這想法，說這『四方民主』可以成為更大的印度太平洋民主國家組織的核心，更有效的推進美國的民主議程利益和價值，但這只是外交方面的組合，現在是要強行加進如北約組織一般的軍事部署武力配備的實質行動，向中國和東盟國家挑釁。成嗎？」

哥麥笑着答：「美國的如意算盤不會錯的！你看到北約嗎？美國要盟國出兵，出人出錢，再大手筆的購買美國先進武器裝備，來推進美國霸權的議程。死的是你們的子弟兵，花的是你們的錢，仗在你們的土地上打，摧毀的是你們的城市，美國做軍火大買賣收漁人之利，最後插上美國民主勝利的旗幟！」

這可能是美國的亞洲大夢，但絕不是亞洲人自己的夢！