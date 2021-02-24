夫婦輪候公屋4年半　蝸居80呎劏房　冀政府提供補貼

廚房位置退一步便是廁所，其通道窄得只可一人通過。(陳彥婷攝)

市民經歷一年的經濟低谷，政府今日(23日)發表財政預算案，有居住80呎劏房的市民表示，過去一年生活拮据，輪候公屋4年半仍未上樓，期望政府可「派糖」支援、將非公屋、非綜援低收入住戶而設的「N無津貼」恒常化，以及為未能上樓的市民提供補貼。

人生難免遇上高低起伏，59歲的強哥因家庭理由，早年花盡畢生積蓄，2016年離開既有工作，但低處未算低，他在數年前確診患上抑鬱症，至今失業近5年。他與身為美容師的太太同住油尖旺區一個80呎的劏房3年半。甫進入屋內，廚房位置退一步便是廁所，其通道窄得只可一人通過，身形稍大者亦難以轉身。

單位雖小，但每月月租為4500港元，連同水電、生活開支每月近一萬多港元，去年續約時業主未有減租。強哥指自己曾多次嘗試找工作，但因其病情與年紀難有僱主聘用，又因生活拮据需到街上執紙皮幫補生計。他去年不慎令手韌帶撕裂，要輪候做手術，單靠太太1萬多元的收入，與他每月2155港元傷殘津貼填補開支。受疫情影響，強哥指太太曾四個月沒有工作，直言二人為交租疲於奔命，關係惡劣，自己亦擔心開支未敢外出，不時到餐廳領取「免費飯」。

根據政府資料，在去年12月底，本港約有合共253,400宗公屋申請，一般申請者的平均輪候時間為5.7年，強哥現時申請公屋上樓已4年半，擔心上樓無期要繼續捱劏房。近日有指劏房租務管制研究工作小組建議，劏房租約設立「2+2」死約安排及不多於15%加租幅度，強哥認為以往不少業主每次加租只是200、300元的升幅，如果政府確實15%，便讓業主有藉口加租。他期望政府恒常化「N無津貼」。

關注綜援低收入聯盟組織幹事李大成表示，疫情下失業率、就業不足率高，但政府未有就他們設立失業救濟金，甚至有消息預料政府今年不會派錢，他指，「現時最能幫忙的便是政府，但政府亦按着荷包，若現時不幫忙，何時才幫忙。」