導遊失業轉做司機　冀預算案派現金券推失業貸款

新冠肺炎疫情下旅遊業損失慘重，失業的導遊葉志偉坦言，去年新年開始「斷崖式」停團，毫無收入，惟有「食老本用積蓄，燒下燒下都就無哂」，積蓄大跌9成，數月前無奈轉職做自僱司機，每天工作12至15小時，妻子做兼職但工時不足未能申請在職家庭津貼。他期望財政預算案可提供失業援助或貸款，並放寬職津最低工時或每人派發1萬港元消費券。

葉以往做導遊帶一團約有800港元收入，平均月入約2萬港元，要供養父母、妻子及一雙子女，開支約1.3萬港元。失業令一家人的生活方式也改變，最令他心酸是兒子為節省家庭開支，夏天也不敢開冷氣支。現時他每天駕車12至15小時，最重負擔是油費，每月支出近1萬港元，每天只餘約600港元收入。他表示，為了子女，「唔好話辛唔辛苦，呢啲係我哋應該要做嘅」。

他批評政府給予旅遊業補助措施只支援老闆，對前線員工幫助不大，因申請時員工要有60日工作證明，但疫情下報團不足，旅行社無開出工作證明，導遊和領隊無法受惠，感覺待遇不公。他批評現屆特首剛愎自用，防疫政策不合情理，對基層也無甚支援。

由於他沒有穩定收入證明，難向銀行貸款，他期望政府在新一輪財政預算案可提供失業貸款，渡過現時逆境，日後疫情緩再做導遊。他又希望政府放寬在職津貼最低工時，並創造更多就業機會，讓市民盡快重回正常生活。