綠色先鋒：鳥類環誌集數據　了解雀鳥資料助保育

如果有一天，當你看見一群人在布網、抓雀鳥時，請不必驚慌，因為他們可能正在進行鳥類環誌工作。香港觀鳥會每個月都會進行一次有關工作，為雀鳥度高磅重，並套上腳環，收集鳥類數據作監察，及培訓鳥類環誌專業技術，以助鳥類研究和保育。

鳥類環誌往往需要在雀鳥睡醒前進行，採訪當日香港觀鳥會研究經理余日東(阿東)在清晨6時，就開始摸黑進入一片樹林，為鳥類環誌做準備。

「唔好咁大聲，好容易嚇親啲雀仔。」到達目的地，整頓裝備後，阿東就繼續摸黑上山，爭取在雀鳥醒來前，在雀鳥經常出沒的地方布置霧網。看似容易，但為免雀鳥受傷，霧網比普通網更為幼細，加上光線昏暗，架設起來並非易事。

布網難，解網更難。每隔一段時間，研究人員就需要檢查霧網，一旦有雀鳥被網纏着，就要為牠解開，並開始度高、磅重。在解網的時候很講究經驗及技巧，既要保持鎮定，運用適當力度，耐心將網打開，畢竟雀鳥的安全永遠是第一位。

解網後，就會將雀鳥放在白色布袋內，再一個個開始度高、磅重，分別量度並收集牠們的重量、翼長及尾長等數據。除收集數據外，亦要為雀鳥套上腳環。每個腳環都獨一無二，其他國家的環誌人員可以透過腳環，和環鳥會交換資料，久而久之，就能綜合各地環誌的資料，如雀鳥的遷徙路線，再作進一步保育行動。

為人熟悉的黑臉琵鷺就是於1994年開展全球同步普查，透過環誌記錄，找出每個落腳點，整合黑臉琵鷺的遷徙路線，使各地保育組織能在特定地方進行保育工作。經過多年的努力，終於由1994年，全球僅351隻，升至2019年的4,463隻。

在黑臉琵鷺全球同步普查後一年，阿東就開始接觸鳥類環誌，他直言經過25年後，感覺仍然震撼。阿東指，環誌和觀鳥感覺不同，始終是有一條生命在手中，必須謹慎對待，為雀鳥的安全負責，亦感覺到雀鳥和自己之間的連結。「而且每一次都會係一個挑戰，你永遠唔會知下一秒係點，唔會知今日係冇收穫，定係搵到新嘅雀仔。」