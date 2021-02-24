公園踩櫈要坐監　拍掃地氈罰一萬　過時法例律政司應廢唔廢

本港存在不少「古怪法例」，其中在街道拍地氈以及在街道上執垃圾，分分鐘被重罰1萬港元；躺臥或將腳放上公園座椅上，更隨時身陷囹圄。東網記者隨機訪問市民，發現90%以上未聽過有關法例，有法律界人士直指，部分法例不合時宜，律政司不應以資源不足作藉口，讓「惡法」繼續靠害市民。

「咁樣罰法真係唔使搵食！」每日在的士「交更」熱點，不少司機在清理車廂時，將座位下的地氈取出，並在街上拍打及清潔，但根據《公眾潔淨及防止妨擾規例》第6條，有關行為已屬違法。如屬首次定罪，可處第2級罰款，即5,000港元，如屬第2次或其後定罪，更可罰1萬港元。司機阿偉得悉後直指，該法例相當古怪，更指同屬亂丟垃圾，為何拍地氈可罰1萬港元，但亂拋垃圾只罰1,500港元。記者日前走訪觀塘及秀茂坪一帶，發現大部分司機並不知道有這條法例，的士司機李先生更指對法例無所適從。

除在街道上拍打地氈外，有關規例第11條，原來在街道上耙撥與揀拾棄置的廢物等，同樣違法，最高罰款為1萬港元。在深水埗拾荒十多年的陸先生指出，從未聽過有關法例。此外，根據《遊樂場所規例》第23條，在遊樂場地內將腳放在任何座椅上、或躺在任何座椅或遊樂場地內的任何建築物內，亦可被罰款2,000港元，及監禁14日。

執業大律師陸偉雄直指，有關法例實屬嚴苛，對比亂拋垃圾罰款1,500港元，在街道上或公眾地方內拍打地氈可罰款1萬港元，顯得不合理，同時反映法例不合時宜。陸又指，本港所有法例的訂立及修改皆由律政司負責，再交由立法會審理，故認為律政司有責任盡快檢討及修訂現行不合時宜的法例，不應以資源不足為藉口。另外，議員周浩鼎指政府應考慮其存在需要，並作出改善。

食環署發言人表示，2011至2020年，該署根據《公眾潔淨及防止妨擾規例》第6及11條，分別向違例者共提出約20宗及10宗檢控。康文署發言人指，如場地管理人員發現有市民在遊樂場地不恰當使用座椅，一般會先作出勸喻，若無效，才會考慮作出檢控。

律政司發言人則指有關法例由所屬部門及決策局審視及執行，再修訂要經立法會，律政司不會就一、兩條法例回覆。