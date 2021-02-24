Dr.東：二氧化硫常作乾貨醃製食物防腐劑　超標攝取或致敏

食物安全中心最近在市面檢出兩個預先包裝蜜棗樣本，分別含有超標的二氧化硫及食物標籤中未標明含二氧化硫。二氧化硫用途廣泛，經常被作為防腐劑應用於食品保質上，雖正常食用下屬安全，但含量一旦超標，對過敏人士來說有機會出現嚴重敏感症狀，因此法例規定濃度達到某水平，食物標籤須列明詳情。

食安中心最新一期《食物安全焦點》探討食物中的二氧化硫，二氧化硫可作防腐劑，廣泛應用於各種食物及飲品中，例如乾果、蔬菜乾、醃菜、果汁及葡萄酒。二氧化硫能穿過酵母菌、細菌及霉菌等微生物的細胞壁並破壞其正常功能，抑制微生物生長，故能遏止食物腐壞，延長保質期。

二氧化硫亦是抗氧化劑，可防止乾果及蔬菜乾等食物氧化而變成褐色，有助保持產品的外觀與顏色。若沒有添加二氧化硫，杏脯等淺色乾果在接觸空氣後便會迅速變為深色。二氧化硫也常用於釀製葡萄酒，可防止葡萄酒變質和氧化，保持品質及新鮮度。

不過，二氧化硫有安全食用水平，使用二氧化硫作防腐劑及抗氧化劑受《食物內防腐劑規例》規管，當中訂明可用於指明食物中的指明分量。而根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，預先包裝食品如使用了二氧化硫，必須在配料表中標明其作用及名稱。由於二氧化硫對敏感人士有可能是致敏物，規例亦訂明，所有預先包裝食品如含有濃度達到或超過百萬分之十，均應在配料表中列明詳情。

食安中心建議，敏感人士在購買食品前應查看食物標籤，避免選購含二氧化硫的食品。另外，部分較大包裝的食品會重新分裝為小型包裝以供零售，中心指如食品含有二氧化硫，業界應分別在較大及小型包裝的標籤上都加以標明，讓市民識別。

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