新蒲崗2廈封區　520居民強檢徒勞無功

政府昨日(23日)引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午8時30分起限制在新蒲崗指明「受限區域」（即新蒲崗錦榮街6-24A號金橋大廈和錦榮街1-33號及衍慶街5-7號東誠大廈）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。政府今日(24日)上午約7時完成強制檢測行動，自今日上午約7時起，新蒲崗指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

截至今日凌晨2時，約520名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪256戶，當中56戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。