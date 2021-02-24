港股曾瀉逾800點　港交所挫逾5%　科技股沽壓持續

期指結算前夕港股大幅波動，恒生指數早段升過百點後走勢逆轉，最多挫806點，低見29,826點；中午收報30,045點，跌586點或1.92%。國企指數半日收報11,639點，跌270點或2.27%；科技指數急挫358點或3.63%，中午收報9,505點，主板成交1,790億港元。

香港交易所中午公布業績，股價一度急瀉9.3%，低見506元；中午收報528元，跌5.4%。此前市場曾傳出新年度財政預算案，將上調股票交易印花稅。

科技股又爆災，科指成分股差不多全線下跌。金山軟件半日挫9.1%表現最差；微盟集團跌8.3%緊隨其後；快手再挫7.9%；金蝶國際及比亞迪電子跌逾6%。

龍頭股騰訊跌穿700元，中午收報696.5元，跌1.5%；阿里巴巴跌0.9%；小米集團跌1.9%；京東集團跌2.5%；美團跌4.7%。

其他藍籌股個別發展，中國海洋石油跌5.9%表現最差。滙豐控股績後持續回吐，半日跌1.6%。中國生物製藥逆市升4.2%，是表現最佳藍籌。資金流入公用股避險，中華煤氣及中電控股升2.2%及1.8%；領展及港鐵都升1.6%及1%。

多隻早前破頂藍籌持續回吐，吉利汽車、安踏體育、申洲國際、蒙牛乳業及藥明生物半日跌3.8%至5.4%。

【11:29】港股挫逾800點 失守三萬點關 科技股沽壓重

財政司司長發表下年度《財政預算案》，市傳或上調股票交易印花稅，港股跌勢加劇，恒生指數曾挫806點，低見29,826點；暫維持逾700點跌幅。國企指數跌逾300點；科技指數急挫逾400點或4%，於9,400點水平上落，主板成交逾1,500億港元。

科技股又爆災，龍頭股騰訊跌穿700元，最新報684元，跌3.2%；阿里巴巴跌2.2%；小米集團跌2.3%；美團及京東集團跌5.6%及4.1%；快手再挫8.6%。

另外，微盟集團瀉逾1成；金山軟件跌8.2%；金蝶國際及明源雲跌7.1%，另有多隻科指成分股挫逾半成。

受上調股票印花稅消息影響，香港交易所股價一度急瀉9.3%，低見506元；暫跌幅收窄至7%。

【10:15】港股表現反覆 騰訊下試700元 中生製藥飆半成

港股高開後好淡爭持，恒生指數升過百點後，轉眼又倒跌過百點，暫於30,500點水平上落。國企指數跌70點；科技指數跌過百點，主板成交逾600億港元。

大型科網股普遍向下，騰訊跌近1%下試700元；阿里巴巴跌1%；美團跌2.1%；小米集團升近1%。京東集團挫近3%；快手連日捱沽，再跌逾5%，失守340元。

滙豐控股公布業績後有回吐壓力，股價跌1.6%，跌穿46元。友邦保險亦跌1.3%。中資金融股撐市，工、中、建三大內銀股及中國平安升0.3%至0.8%。

中國生物製藥連日抽升，今早再飆近7%，見8.86元的5個月高位；暫維持近半成升幅。

【09:20】港股向好 ATMX靠穩 滙豐回吐

隔晚美股急跌後倒升，港股開市向好，恒生指數升70點，報30,702點；國企指數高開58點，報11,968點；科技指數升67點，報9,931點。

藍籌股普遍上升，舜宇光學高開2.4%表現最佳；港鐵升1.8%緊隨其後。滙豐控股公布業績後股價回吐，開市跌1.2%報46.15港元，是表現最差藍籌。

大型科網股表現牛皮，騰訊升0.3%報709.5元；小米集團升0.3%報28.2元；美團、阿里巴巴及京東集團靠穩。快手升1%。

其他重磅股個別發展，中國海洋石油跌近1%；中國移動跌0.4%；友邦保險跌0.4%。香港交易所升0.2%；工、中、建三大內銀股升0.3%至0.8%；中國平安升0.9%。