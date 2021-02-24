何栢良指接種疫苗非即時有抗體 太早放寬限制或致疫情反彈

新冠疫苗接種計劃原定後日(26日)正式開始，昨日(23日)已有532人優先接種科興疫苗，包括214名獲安排的優先群組人士，及318名因預約系統出錯而提早預約的市民。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，由於2劑疫苗接種時須相隔一段時間，須接種最後一針方開始產生保護，估計5月才有完全抗體，建議社交距離措施不應有大轉變，否則會會引致疫情大反彈。

何又估算疫苗須有70%港人接種才有群體免疫，惟疫苗並非百分百有效，加上不是所有人都選擇接種，預計未來1年都未能達至群體免疫。

公務員事務局局長聶德權則指， 現有約7萬名市民預約接種，未來兩周的網上預約名額已滿，他期望改善網上系統及流程後，可於未來數日開放第三周的接種預約名額。他又強調疫苗供應充足，首批100萬劑BioNTech「復必泰」疫苗將於明日(26日)抵港，當局稍後會開放預約，並逐步推展，現時估算一間疫苗接種中心每天可處理約2,500個名額，若運作暢順後或可處理更多。

他續指，逾1,000名私家醫生參與疫苗接種計劃，近一兩日會安排他們向衞生署預訂所需要的疫苗劑量，預計下周中就可為市民打針。他認為到私家診所接種並不需要網上預約，適合預約時遇到困難的市民。