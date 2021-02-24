工會請願促設專項基金助失業人士　政黨要求全民派一萬元

新一份《財政預算案》今早(24日)11時在立法會公布，有工會及政黨到金鐘政府總部請願及遞信。工聯會權益委員會亦到政總向財政司司長陳茂波表達訴求，希望他勇敢地承擔政治責任，挽救失業率，要求政府撥款150億港元設專項基金，向向旅遊、零售等重災區行業從業員派發一萬港元津貼。另有政黨則要求全民派發一萬元，還富於民。

工聯會權益委員會指最新失業率超過7%，失業人數超過25萬人，認為救失業並非派糖，而是紓緩措施，政府應成立專項基金，與失業人士共度時艱，向旅遊、零售等重災區行業從業員派發一萬港元津貼。

而社民連一行4人，早上約10時到政總門外拉起寫上「林鄭抗疫無心，救市不救人」、「全民派錢紓困，救人又救市」等字句的橫額和兩支「滅貧疫苗」道具，高叫「我要失業援助金」、「不要失業貧窮」等口號，要求政府撥款300億港元，設立失業援助金，直接現金津貼失業和開工不足人士、向18歲以上的港人派發一萬元、立即停止明日大嶼計劃、訂立標準工時等。

該黨指失業率再創新高，接近40萬人失業和就業不足，甚至有機會超過2003年的失業率，他們已多次向政府表達設立失業援助金的重要性，但近日的消息卻不見援助金的蹤影，只有失業貸款，該黨指預算案通過和否決與否完全取決於建制派，而民建聯、工聯會等政黨均支持失業援助金，假如是次預算案未有推出，反問兩黨會否否決預算案？