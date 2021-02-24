預算案：利得稅退稅100%上限1萬元　料惠及12.8萬家企業

財政司司長陳茂波今早(24日)在立法會宣布新一份《財政預算案》時表示，為支持企業，當局會實行總值約95億港元的措施，其中包括寬減2020/21課稅年度百分之百的利得稅，上限為1萬港元，預料全港12.8萬家企業受惠，而有關扣減會在2020/21課稅年度的最終應繳稅款反映，政府收入將減少10.5億港元。

其他相關措施包括，寬減2021/22年度四季的非住宅物業差餉，首兩季以每戶每季5000港元為上限，其後兩季以每戶每季2000港元為上限，估計涉及42萬個非住宅物業。政府收入將減少34億港元；寬免2021/22年度的商業登記費，讓150萬名業務經營者受惠。政府收入會減少30億港元。

另外，由今年4月起，繼續寬減非住宅用戶75%的應繳水費及排污費，每戶每月寬減額上限分別為2萬港元及12500港元，為期8個月，25萬個非住宅用戶受惠。政府收入將減少6.8億港元；以及由今年4月起，繼續寬減現時適用於政府物業合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的75%租金及費用，為期6個月。同一時期內，應政府要求以致需要關閉處所的租戶，在關閉期間可繼續獲百分之一百租金寬免。政府收入將減少14億港元。