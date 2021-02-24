議員斥食環署街市管理立立亂　轟劉利群滅鼠不力仍升職離譜

本港街市衞生及鼠患問題一直為人詬病，立法會工務小組委員會今早（24日）通過香港仔街市及熟成中心現代化計劃，把工程計劃提升為甲級，涉款2億5400港元，工程將會於財委會分開表決。多名議員批評政府街市管理立立亂，不單止鼠患嚴重，更有商戶將店舖以更高價分租出去，而滅鼠不力的食物環境衞生署前署長劉利群卻竟能升職至食物及衞生局常任秘書長，實在離譜。

議員柯創盛批評街市管理差強人意，形容當局「要人踢一踢」才肯工作，而即使滅鼠不力的劉利群仍能升職，令人費解。議員鄭泳舜關注當局在現代化工程中針對鼠患會否加入新元素。

食物環境衞生署副署長陳靜婉表示，當局會於施工前後滅鼠，地庫亦會設獨立儲存室收藏豬身以防鼠患，另外，在熟食中心樓層又會增設母乳餵哺設施，以及提供35平方米公共空間，盼日後能提供更多社區效能。

在關注環境衞生問題之外，議員何君堯指出街市管理不應只限硬件，更指出有商戶將攤檔轉租出去。議員田北辰則指出當局應於新街市推行電子付款，另外處理續約時應考慮商戶的生意額。但議員陳恒鑌並不同意田將商業元素加入街市的建議，認為街市管理不善並非商販的問題，而是管理者的問題，政府不應該以商業考慮營運街市，不然將與領展無異；形容可能某些議員從事商業活動才能如此灑脫。

陳靜婉表示，當局正推動電子付款，但強調政府營運街市要以整體公眾利益為依歸，不能確定會否加入商業元素。她又澄清，當局絕非外判街市營運，食環署仍會訂立租金及租約，日後會加強管理公司的角色，如發現有違規情況將會檢控。

工務小組委員會今共通過將軍澳公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程、香港仔街市及熟食中心現代化計劃、西九龍填海計劃位於深水埗深旺道與欽州街西交界處的行人天橋、以及荃灣及葵涌鹹水供應系統改善工程，日後將於財委會審議。