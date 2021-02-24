預算案：政府延長企業還息不還本安排　紓緩中小企壓力

鑑於疫情持續，為紓緩中小企資金周轉壓力，政府將百分百特別擔保產品的申請時限延長至今年底，將「還息不還本」安排，由最長12個月增至18個月。

政府早前多次優化「中小企融資擔保計劃」，先後推出九成擔保產品及為期1年的百分百特別擔保產品，為企業提供低息貸款或利息補貼，以及推出「還息不還本」安排。至1月底，百分百擔保產品共批出427億港元貸款，惠及超過2萬家企業，涉及26萬名僱員。由於疫情已持續超過1年，為繼續紓緩中小企資金周轉壓力，政府會將百分百特別擔保產品的申請時限延長至今年底；進一步提高每家企業最高貸款額，由12個月僱員薪金及租金的總和增至18個月，上限由500萬元增至600萬元；最長還款期由5年延長至8年；以及將「還息不還本」安排，由最長12個月增至18個月。

此外，考慮到疫情持續影響經濟活動，金管局聯同銀行業在去年5月推出「預先批核還息不還本」計劃。截至今年1月底，綜合上述計劃及銀行其他支援措施，銀行已經批准約5萬9千宗支援企業客戶個案，涉及金額約7500億元。