籌組違法平台夭折　離島區議員王進洋稱宣誓修例後辭職

港府昨日(23日)公布《2021年公職(參選及任職)(雜項修訂)條例草案》，將區議員納入修例範圍，要求區議員宣誓。現時主導區議會的民主派議員對修例未有共識，繼有北區區議員袁海倫稱拒絕宣誓後，離島區議員王進洋今(24日)稱，在條例草案正式通過、安排宣誓時會自行辭職，但強調辭職後會繼續在社區服務，表明不會放棄從政。

王進洋在Facebook上指，區議會只是諮詢架構，賦予他無數失落感，又斥政府不理會民意、矮化區議會，是製造夾心階層的敵我矛盾，令區議員在社區中受氣，抗爭陣營瓦解。他又指人生在世，不希望被區議會薪酬和議席綁了翼，令他只在框架內飛得較高。並指辭職不代表絕對正確，希望港人不要責備留守的區議員，更應賦予支持。

實際上，包括王進洋在內部分民主派及抗爭派牽頭嘅「香港公民議政平台」，原定去年大除夕成立，而民政事務局局長徐英偉亦曾指有關平台違法，其後平台未成立便夭折，在除夕當日的記者會上宣布籌備委員會解散，還爆出是因為有部分傳統民主派不願意合作。

事後，籌委與委員之間更於網上爆發罵戰。王進洋更於Facebook貼文，指自己是「有份表態決定議政平台要照搞」，形容喺大是大非下「DQ（褫奪議席）咪DQ囉」，仲話：「冇×咗個議席又點，冇咗泛民自己唔搞得？」同屬離島區議員、擔任籌委會發言人的梁國豪亦留言說：「你快d(啲)搞啦」，但王則回覆：「咁×多條戰線一定要搞議政平台？」