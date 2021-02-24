預算案：9.34億重振旅遊業　開拓綠色旅遊資源

本港旅遊業受疫情嚴重打擊，陷於停頓。財政司司長陳茂波表示，除已向旅遊業提供近26億港元的財政支援，當局會預留總數達9.34億港元提升旅遊資源，當中1.69億港元用作繼續開展本地文化、古蹟和創意旅遊項目，例如「鹽田梓藝術節」及「城市景昔」等，並會繼續改善行山徑的設施，以開拓更多綠色旅遊資源，為市民及旅客提供豐富的歷史文化及旅遊消閒體驗。

同時，政府會預留7.65億港元支持旅發局重振旅遊業。旅發局相繼推出「旅遊·就在香港」和「360 Hong Kong Moments」等推廣計劃，以帶動本地氣氛和消費、在客源市場進行推廣和保持曝光，並會在跨境旅遊陸續重啓時，推出「Open House Hong Kong」平台，促銷優惠吸引旅客。旅發局亦正審視在疫後新常態下香港旅遊的長遠定位，制訂適切策略，帶動旅遊業復蘇。政府亦將考慮恢復放寬本地遊旅行團的群組聚集限制，並繼續就「航空旅遊氣泡」進行商討。

另外，當局也會投放額外資源改善郊野公園、提升康樂設施及優化海濱等。待疫情進一步緩和，政府會推出大型的海內外宣傳推廣活動，展示香港在金融、創科、文創、旅遊等方面的不同面貌，以及「一國兩制」的優勢，吸引企業、投資者及人才來港發展。